Захарова высказалась о протестах в США

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что протесты в Соединенных Штатах связаны с внутренними проблемами этой страны, а не с внешним вмешательством.

Захарова заявила, что протесты в Соединенных Штатах являются внутренней проблемой этой страны и не имеют отношения к «руке Кремля» или влиянию Китая, передает радио Sputnik.

Она сослалась на слова нынешнего президента США о том, что страна переживает глубокий кризис, отметив, что это не российская трактовка, а цитата американского лидера.

Захарова подчеркнула, что речь идет именно о внутреннем конфликте, когда значительная часть населения испытывает вражду к другой половине общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Полиция применяла шумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих против миграционной политики администрации США. Министр обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости расширения роли Национальной гвардии.

Действия Белого дома вызвали протест со стороны местных властей – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа. Сам Трамп в ответ публично назвал губернатора и мэра Лос-Анджелеса «некомпетентными» и заявил, что «город мог бы сгореть дотла» без вмешательства армии.