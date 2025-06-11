Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов об ударе ВС РФ по военным объектам на территории Украины. Публикация появилась на его странице в соцсети X.

Боуз поинтересовался, осуждал ли Мерц подрыв моста в Брянской области, когда там проезжал поезд с мирными жителями.

«Конечно, нет. Вы сторонник этого ужаса», — указал журналист.

Накануне Мерц заявил, что поддержка Украины и давление на Россию необходимы для мирных переговоров. Кроме того, по его словам, ВС РФ действуют «сознательно и безжалостно» и это не является «пропорциональным ответом» на «очень точные» удары Украины по российским аэродромам стратегической авиации.

Мерц оценил удары ВС Росси по территории Украины

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.