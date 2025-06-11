В Японии высказались о разрыве отношений с Россией

Необходимо предотвратить разрыв отношений между Россией и Японией, даже если сейчас они находятся в самой сложной ситуации за весь послевоенный период. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки на торжественном приеме в честь Дня России в российском посольстве в Токио, передает РИА Новости.

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Депутат Судзуки выступил на торжественном приеме. Он напомнил о том, что саммит стран «Большой семерки» будет проходить в Канаде с 15 июня. По словам депутата, Япония, начиная с отмены экономических санкций, должна сыграть роль для подготовки почвы к заключению мира между Россией и Украиной. Как уточнил Судзуки, сейчас «нельзя допустить прерывания отношения с Россией — страной-соседом».

«Я и дальше буду оставаться другом России и буду стараться развивать японо-российские отношения и дружбу. Я намерен и впредь служить мостиком между нашими странами, какой бы критике меня ни подвергали и какое бы положение я ни занимал», — подчеркнул Судзуки.

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В среду в посольстве РФ в Японии состоялся официальный прием, посвященный 35-летию принятия декларации о государственном суверенитете. О своем присутствии на мероприятии заявили более 70 послов, представители и делегации от более чем 100 стран, от 350 до 400 гостей.