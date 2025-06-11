Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил недовольство последними массированными ударами ВС РФ по территории Украины. Его слова приводит Welt.

Мерц утверждает, что Россия якобы совершает «серьезные военные преступления».

По его словам, ВС РФ действуют «сознательно и безжалостно» и это не является «пропорциональным ответом» на «очень точные» удары Украины по российским аэродромам стратегической авиации.

Накануне российская авиация и ракетные подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. В министерстве добавили, что удар наносился также по инфраструктуре военных аэродромов. Минобороны уточнило, что все назначенные цели были поражены.

Мерц: длительность конфликта на Украине зависит от санкций против РФ

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.