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Марочко: бойцы РФ взяли под огневой контроль часть границы ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль участок границы ДНР у села Редкодуб, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что российские войска продвигаются севернее населенного пункта в рамках освободительных операций. В результате боевых действий контролируемая территория составляет около 1,3 км вдоль границы.

Россия ведет с США разговор об упрощении выдачи виз

Посол Дарчиев заявил, что Россия ведет с США предметный разговор об упрощении процедуры выдачи виз, которая сейчас занимает до года и требует выезда в третьи страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что российским гражданам приходится обращаться за визами за границей с неопределенным результатом, а также отметил необходимость смягчения режима передвижения дипломатического персонала за пределами разрешенной зоны.

Посол выразил надежду на возвращение к нормальности в этих вопросах и улучшение двусторонних отношений.

Истребитель ВВС Южной Кореи загорелся в ходе учений на Аляске

Истребитель ВВС Южной Кореи KF-16 загорелся во время учений на Аляске, в результате чего двум пилотам пришлось экстренно катапультироваться. Об этом сообщает ТАСС.

Оба пилота не пострадали, их доставили в больницу, а масштабы повреждений самолета пока неизвестны. Южнокорейские ВВС ведут расследование причин инцидента и поддерживают связь с американской стороной.

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час для борьбы с беспорядками

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в центре города из-за протестов и беспорядков. Об этом сообщает ТАСС. Ограничения начнутся во вторник в 20:00 по местному времени (06:00 мск) и продлятся до 06:00 среды (16:00 мск).

Мэр подчеркнула, что комендантский час будет действовать на протяжении нескольких дней, а нарушителей будут задерживать.

В городе продолжаются демонстрации и столкновения, связанные с задержаниями нелегальных мигрантов и протестами против действий правоохранительных органов. В ответ президент Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес Национальную гвардию, что вызвало судебные разбирательства между губернатором и федеральными властями.

РФ открыта к кропотливой работе с США по всей повестке дня

Посол Дарчиев заявил, что Россия готова к кропотливой работе с США по всей повестке дня, включая конфликт на Украине, при этом решение остается за американской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва открыта к совместным усилиям по урегулированию ситуации и восстановлению диалога, а выбор между конфронтацией и прагматичным сотрудничеством зависит от США.

Посол отметил готовность к честному диалогу на основе равноправия и взаимного уважения, выразив надежду на улучшение российско-американских отношений.