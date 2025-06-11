В африканской стране выразили благодарность ЧВК «Вагнер»

Парламент Мали выражает благодарность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за помощь в возвращении контроля над территориями официальному правительству страны. Об этом сообщил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара.

Он назвал ЧВК продуктом дружеских отношений между странами, который сыграл ключевую роль в возвращении национальной территории. Кроме того, добавил собеседник агентства, вагнеровцы руководили многочисленными гуманитарными благотворительными инициативами в Мали.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» объявила о победе над терроризмом в Мали и покинула страну.