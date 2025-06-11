На протяжении многих лет Франция является ведущим производителем пшеницы в Европе, но в последнее время страна переживает не лучшие времена. Посевные площади сокращаются, а производственные издержки растут. Как отметили французские журналисты, ситуация удручающая, и она может стать еще хуже, так как ЕС вводит новые санкции против России.

«Ситуация во Франции сегодня крайне мрачная, поскольку за последние десять лет мы потеряли 20% наших площадей мягких сортов пшеницы и 50% наших площадей твердых сортов», – пишут авторы французского издания Le Figaro.

В статье говорится, что до недавнего времени французские зернопроизводители считались одними из самых преуспевающих в мировом сельском хозяйстве, однако ситуация кардинально изменилась. Теперь они сталкиваются с самыми низкими доходами среди всех сельскохозяйственных отраслей, при этом падение доходов только за последний год составило 83 %. Журналисты издания с сожалением констатируют резкий спад производства в 2024 году, сопровождающийся сокращением объемов на 27 % и самым низким урожаем пшеницы за последние 40 лет – всего 25 миллионов тонн. Более того, даже этот скудный урожай оказался труднореализуемым.

В дополнение к существующим трудностям французские фермеры столкнутся с новыми вызовами: Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт российских удобрений в рамках санкций против России, что вызывает серьезную обеспокоенность у многих экспертов. Они предупреждают, что это в первую очередь ударит по европейским аграриям, увеличив финансовую нагрузку на сектор из-за резкого роста цен на удобрения.

По мнению аналитиков, цель введения налогов на импорт удобрений – уменьшение зависимости Евросоюза от российской продукции. Французские производители зерна выражают обеспокоенность по поводу введения налогов на российские удобрения. В свою очередь, представители власти обещают контролировать рост цен и рассматривают возможность отмены пошлин на сырье из США, Тринидада и Тобаго, Саудовской Аравии и Марокко, пишет АБН24. Напомним, в Германии негодуют от последствий удара EC по экономике России.