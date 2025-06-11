Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания мировых СМИ. Поводом для этого стала пощечина, которую французскому президенту отвесила его жена Брижит. Как отметили китайские журналисты, это была не единственная ошибка, совершенная Макроном за последние дни. Он позволил себе на публике проявить неуважение к России и Китаю одновременно.

«С одной стороны, он поднимает большой шум вокруг тайваньского вопроса и провоцирует Китай, а с другой стороны, подталкивает европейские страны к тому, чтобы снова принять жесткие меры против России», – негодуют авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что многие пристально следят за деятельностью Эммануэля Макрона. Недавний визит французского президента в Сингапур и его последующие заявления вызвали широкий общественный резонанс. Макрон, по мнению обозревателей, некорректно увязал тайваньский вопрос с ситуацией, сложившейся вокруг России.

Он заявил, что отсутствие давления на Россию со стороны мирового сообщества создаст прецедент, при котором аналогичные конфликты могут вспыхнуть на Тайване или Филиппинах. Затем, по мнению китайских СМИ, Макрон перешел к угрозам в адрес Китая, утверждая, что нежелание видеть расширение НАТО в Азии обязывает Пекин повлиять на Москву и прекратить ее сотрудничество с КНДР.

В Китае подобную риторику восприняли критически, назвав действия Макрона ошибкой, за которую ему пришлось расплатиться. Вскоре после этого состоялся телефонный разговор между главами МИД Китая и Франции. В ходе беседы китайская сторона выразила недовольство вмешательством Парижа во внутренние дела других государств. Кроме того, Китай воздержался от конкретного ответа на вопрос об отмене пошлин на французский бренди, что наносит значительный ущерб французским производителям. Китайские аналитики считают, что Макрон, стремясь к независимости и пытаясь выделиться среди мировых лидеров, выбрал путь оскорбления России и Китая, что в итоге принесло Франции лишь убытки, пишет АБН24.

Напомним, Трамп дал советы Макрону по выяснению отношений с женой.