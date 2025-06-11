Мэр Лос-Анджелеса ввела комендантский час в городе

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города.

Об этом она написала в соцсети X, подчеркнув, что данная мера направлена на предотвращение плохих действий некоторых участников протестов, «которые пользуются хаотичной эскалацией» президента США Дональда Трампа.

Басс призвала жителей Лос-Анджелеса избегать центра города, предупредив, что нарушителей будут задерживать и привлекать к ответственности.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее подал экстренный иск в суд с требованием заблокировать решение Трампа о вводе морской пехоты и Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

Сам Трамп утверждал, что Лос-Анджелес был бы уничтожен, если бы он не ввёл Нацгвардию.