Мэр Лос-Анджелеса ввела комендантский час в городе

Мэр Лос-Анджелеса Басс ввела комендантский час в центре города
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города.
Об этом она написала в соцсети X, подчеркнув, что данная мера направлена на предотвращение плохих действий некоторых участников протестов, «которые пользуются хаотичной эскалацией» президента США Дональда Трампа.
Басс призвала жителей Лос-Анджелеса избегать центра города, предупредив, что нарушителей будут задерживать и привлекать к ответственности.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее подал экстренный иск в суд с требованием заблокировать решение Трампа о вводе морской пехоты и Национальной гвардии в Лос-Анджелес.
Сам Трамп утверждал, что Лос-Анджелес был бы уничтожен, если бы он не ввёл Нацгвардию.