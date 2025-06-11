В Лос-Анджелесе могут ввести комендантский час

Мэр охваченного протестами Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Карен Басс не исключила, что в центре города может быть введен комендантский час.

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"Мы рассматриваем возможность ввести комендантский час, мы рассматриваем возможность принять более жесткие меры в случае продолжения насилия", - сказала она на пресс-конференции.

Мероприятие транслировало агентство Associated Press.

Мэр добавила, что не видит необходимости распространять комендантский час на все районы города, и отметила, что местные власти еще не приняли окончательное решение.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Протестующие пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Президент США Дональд Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на президента и шефа Пентагона Пита Хегсета с просьбой признать данное решение незаконным. Кроме того, губернатор оспаривает в суде развертывание в Лос-Анджелесе около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты.