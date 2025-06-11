Несколько влиятельных политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правительственную коалицию, призвали канцлера Фридриха Мерца и его кабинет к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на немецкой территории.

Об этом сообщает журнал Stern, ссылаясь на опубликованный ими манифест. В документе "Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание" содержится призыв к коренному изменению внешней политики и политики безопасности Германии.

В частности, социал-демократы настаивают на сближении с Россией и активизации дипломатических усилий со стороны всех европейских государств.

"Поддержка Украины в ее правовых притязаниях в области международного права должна быть увязана с законными интересами всех в Европе в безопасности и стабильности. На этой основе необходимо предпринять чрезвычайно сложную попытку возобновить диалог с Россией после прекращения огня", – цитирует Stern манифест.

Авторы документа также выступают за поэтапное восстановление нормальных отношений и сотрудничества с Россией, а также за учет интересов стран Глобального Юга. Они требуют отмены планов по размещению в Германии новых американских ракет средней дальности, поскольку это, по их мнению, превратит страну в первоочередную цель для возможных атак в случае конфликта. Кроме того, политики критикуют планируемое увеличение расходов на оборону до 3,5% или 5% ВВП, считая это необоснованным с точки зрения безопасности.

"Алармистская военная риторика и масштабные программы вооружения не обеспечат больше безопасности для Германии и Европы, а напротив — приведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией", – утверждается в манифесте.

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что немецкие власти провоцируют столкновения между Германией и Россией и все больше втягиваются в конфликт.