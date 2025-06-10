В США оценили прогресс переговорного процесса России и Украины

Администрация Соединенных Штатов приветствует прогресс, достигнутый на российско-украинских переговорах, рассказала на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом пишет ТАСС.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке.

РФ и США предварительно решили перенести переговоры из Стамбула

«Президент [США Дональд Трамп] и госсекретарь [Марко Рубио] уже давно говорят, что единственное реальное урегулирование [украинского конфликта] может быть достигнуто при непосредственном диалоге сторон, и именно это мы наблюдаем здесь, по крайней мере, в этом отношении», — отметила Брюс.

По ее словам, США поддерживают тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. Она добавила, что Вашингтон приветствует движение к урегулированию, обмены пленными и заключенными.

Ранее Трамп сообщил, что разочарован ходом переговоров между Москвой и Киевом. Он уточнил, что надеялся на более быстрый результат, но этого не произошло.