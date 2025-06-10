Макрон выступил с радикальной инициативой по соцсетям

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если этого не сделает Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское СМИ.

Макрон подчеркнул, что дает несколько месяцев на то, чтобы добиться от Европы запрета соцсетей для детей младше 15 лет.

«В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать», — добавил он.

Поводом к таким мерам стало убийство 14-летним подростком 10 июня смотрительницы средней школы в коммуне Ножан, в департаменте Верхняя Марна. Макрон считает, что подростки становятся все более агрессивными из-за влияния социальных сетей. Также президент Франции выразил желание ужесточить правила продажи холодного оружия в стране.