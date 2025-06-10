Узбекистан возмутился обысками у соотечественников в России

МИД Узбекистана выражает обеспокоенность в связи с несанкционированными обысками, неуважительным и грубым обращением с соотечественниками в России. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов.

Он отметил, что во время совещания в МИД Узбекистана российской стороне было заявлено, что подобные случаи несовместимы с дружественными отношениями между странами. На этом фоне Ташкент призвал Москву принять конкретные меры по предотвращению подобных инцидентов.

«Мы подчеркнули, что обеспокоены сообщениями о несанкционированных обысках, неуважении и грубом обращении с гражданами Узбекистана в отдельных случаях на территории РФ», — написал Бурханов.

Также, по его словам, посольство Узбекистана в связи с ситуацией в Москве направило в МИД России ноту с просьбой дать правовую оценку действиям представителей силового органа.