В ООН раскрыли причины падения рождаемости в мире

Проведенное Фондом ООН в области народонаселения масштабное исследование показало, что в основе демографического кризиса лежат «неадекватные политические решения», не обеспечивающие «экономической безопасности и личных возможностей». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В рамках исследования специалисты фонда опросили более 14 тыс. человек в 14 странах мира на 5 континентах, где проживает треть всего населения планеты в общей сложности.

В четырех из этих стран — Нигерии, Марокко, Южной Африке и Индонезии — среднее число рождений на одну женщину превышает коэффициент воспроизводства населения, составляющий 2,1.

Рождаемость в мире продолжает падать. Наступает глобальный демографический кризис?

Большая часть участников опроса (54%) в числе главных препятствий на пути к рождению детей и созданию больших семей назвала «экономические проблемы» — отсутствие доступного жилья, работы, доступа к детским учреждениям, нехватку денег.

Еще 19% респондентов объяснили свою бездетность «страхом перед будущим», вызванным войнами, изменением климата, пандемиями.

Также опрошенные высказались о сложности совмещения работы и ухода за детьми для женщин, недостаточной эффективности государственной демографической политики.

Вместе с тем, несмотря на барьеры, большинство хотели бы завести детей: 38% женщин и 35% мужчин — двоих, 15% — троих.