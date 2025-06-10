За приезжавшими в гости к Маску иностранцами вели тайную слежку

Американские ведомства отслеживали иностранцев, которые навещали американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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По их словам, этим занимались Минюст США и Министерство внутренней безопасности. Тайная слежка за миллиардером велась в 2022 и 2023 годах, в период президентства Джо Байдена.

«В центре внимания были люди, посещавшие миллиардера из стран Восточной Европы и других стран, которые, возможно, пытались повлиять на него», — говорится в статье.

Собеседники издания отметили, что расследование не было доведено до предъявления каких-либо обвинений, а его текущий статус неизвестен. В то же время сам факт его проведения указывает на обеспокоенность американских властей количеством иностранцев в окружении Маска.