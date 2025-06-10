Трамп допустил силовой разгон протестов в день юбилея ВС США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность силового разгона протестных акций, если они пройдут во время запланированного военного парада в Вашингтоне, приуроченного к 250-летию американской армии. Обращаясь к журналистам в Белом доме, Трамп предупредил, что протестующие «столкнутся с очень большой силой» и обвинил протестующих в ненависти к Соединенным Штатам.

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Военный парад намечен на 14 июня — в этот день президенту исполнится 79 лет. Мероприятие может стать одним из крупнейших за последние годы с участием армии на улицах столицы.

7 июня в Лос-Анджелесе начались массовые демонстрации после рейда иммиграционной и таможенной службы (ICE), направленного на выявление нелегальных мигрантов. Протесты усилились после сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата, передает «Радиоточка НСН».