Губернатор Калифорнии подал экстренный иск против ввода военных в Лос-Анджелес

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал экстренный иск в суд с требованием заблокировать решение президента США Дональда Трампа о вводе морской пехоты и Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Об этом политик сообщил на своей странице в Х.

"Я только что подал экстренный иск, чтобы заблокировать незаконное развертывание морпехов и Национальной гвардии Трампом в Лос-Анджелесе", - написал Ньюсом.

По его словам, президент "разворачивает вооруженные силы США против американских граждан", что, по мнению губернатора, является недопустимым.

"Суды должны немедленно заблокировать эти незаконные действия", - подчеркнул он.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Протестующие пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Городская полиция задержала за прошедшие выходные по меньшей мере 56 человек.

Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на президента и шефа Пентагона Пита Хегсета с просьбой признать данное решение незаконным. По информации телеканала CNN, в районе Лос-Анджелеса задействовано около 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии. Минобороны США сообщило о направлении в город около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты.