Расширение НАТО после завершения холодной войны стало предсказуемым шагом, который сделал военный конфликт на Украине неизбежным. Об этом заявил профессор международных отношений и политической теории колледжа Макалестера Эндрю Лэтэм в своей статье для National Security Journal.

«Хватит лгать себе. Конфликт на Украине не был результатом безумия, заблуждения или какого-то странного возвращения империализма 19-го века. Он был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой. Расширение НАТО спровоцировало начало военной операции. Любой, кто все еще отрицает это, либо нечестен, либо исторически безграмотен», — написал Лэтэм.

Британский адмирал отверг слова Рютте о войне России с НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость четырехкратного наращивания потенциала противовоздушной обороны альянса, передает RT. Об этом говорится в тексте, подготовленном для его выступления на конференции в Лондоне.