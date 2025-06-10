Орбан ответил на угрозы Зеленского в адрес Венгрии

Нападки Владимира Зеленского на Венгрию объясняются тем, что страна не хочет, чтобы ее втягивали в военный конфликт и ее граждане умирали за Украину. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ответ на очередные выпады и угрозы Зеленского.

"Президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину", - написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Зеленский в интервью оппозиционному венгерскому интернет-изданию Valaszonline утверждал, в частности, что Орбан совершает ошибку, отказывая в военной помощи Украине, и угрожал опубликовать доказательства деятельности венгерской разведки на украинской территории. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал эти высказывания примером грубой украинской пропаганды, с которой Будапешт сталкивается уже не первый год.