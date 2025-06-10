Марков рассказал о связи Маска с Россией через отца

Приезд в Россию Эррола Маска, отца американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска, не свидетельствует о поддержке России самим бизнесменом. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, отношения между Илоном Маском и его отцом крайне напряженные.

Стало известно о попытке Маска купить ракету в России

«Они не разговаривают и не общаются. Когда Маск был маленьким, его отец избивал, всячески унижал, поэтому у него остались самые плохие воспоминания, которые связаны с его отцом. Поэтому то, что отец Илона Маска ездит в Россию — скорее самого Илона Маска как бы отваживает от России», — рассказал «Аргументам и фактам» Марков.

О приезде отца Илона Маска Эррола Маска в Москву стало известно 8 июня. В столицу он прилетел для участия в международном «Форуме будущего 2050», который пройдет 9 и 10 июня.