Венгрия сталкивается с грубой пропагандой со стороны Владимира Зеленского, потому что он хочет, чтобы там было создано послушное Брюсселю правительство, которое будет снабжать Украину оружием и поддерживать войну. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов интервью Зеленского оппозиционному венгерскому интернет-изданию Valaszonline.

Зеленский утверждал в нем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершает ошибку, отказывая в военной помощи Украине, а также что большинство венгров якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

"Интервью с президентом Зеленским является примером очень грубой антивенгерской пропаганды со стороны Украины, с которой мы сталкиваемся уже в течение многих лет", - сказал глава МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште с хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.

"Причина этой очень грубой пропаганды, очевидно, заключается в том, что Венгрия находится на стороне мира и не поставляет оружие Украине. Мы не отправляем его на Украину за деньги венгерского народа", - пояснил Сийярто.

Он отметил, что Зеленский, "вероятно, был бы заинтересован в том, чтобы в Венгрии существовало марионеточное правительство, которое посылало бы деньги своих граждан на Украину, отправляло бы туда венгерских солдат и оружие и поддерживало бы войну". Министр выразил серьезные сомнения в том, что венгерский народ хочет этого, указав, что вопрос об этом будет решен на очередных парламентских выборах, которые состоятся в стране в апреле 2026 года.

По его словам, там будет решаться "вопрос о том, будет ли создано проукраинское правительство, выступающее за войну, или национальное правительство, выступающее за мир". Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и хотела бы, чтобы соглашение о прекращении огня было достигнуто в ходе переговоров как можно скорее.