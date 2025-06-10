Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос о том, придется ли странам - членам НАТО учить русский язык в случае отказа повышать военные расходы. Об этом пишет ТАСС.

Накануне генсек Североатлантического альянса Марк Рютте предупредил, что страны - члены альянса должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, иначе им придется учить русский язык.

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Депутаты комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента попросили адмирала ответить, действительно ли странам блока придется учить русский.

«Нет», — ответил по-русски Радакин.

Военачальник уточнил, что ему бы хотелось на это надеяться. Вместе с тем, добавил адмирал, мир действительно претерпевает изменения.