Театр в Эстонии отказался от русского названия

Русский театр в эстонском Таллине переименовали в Театр Сюдалинна («Театр Cердца города»), рассказал художественный руководитель труппы Дмитрий Петренко. Его заявление опубликовано на сайте заведения.

По словам худрука, одной из причин смены названия стало стремление к тому, чтобы привлекать не только русскоязычных зрителей, но и местную эстоноязычную публику.

«Театр ориентируется на общеевропейские ценности – свобода, терпимость, любовь. Это не конец. Это начало», — подчеркнул Петренко.

Новое название было утверждено накануне советом театра и вскоре будет официально закреплено приказом министра культуры Эстонии, пояснил председатель совета Маргус Алликмаа. Он заметил, что при этом театр продолжит ставить спектакли на русском языке.

Государственный русский драматический театр Эстонской ССР ведет свою историю с 15 декабря 1948 года. Возглавил труппу режиссёр Вячеслав Аксёнов, воспитанник школы-студии МХАТ. Главным художником театра стал эстонец Пеэтер Линцбах. В 1979 году труппа насчитывала около 50 человек.

Позже он был переименован в Русский драматический театр Эстонии, затем — в Русский театр (эст. Vene Teater).

Большой зал театра рассчитан на 620 человек, Малый зал — на 100. Выразительное в архитектурном отношении здание театра соседствует с левой стороны со зданием гостиницы «Hotel Palace», а справа — со зданием горуправы Таллина.