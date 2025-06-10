Информация о поставках Patriot Украине вызвала дипломатический скандал

Заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о возможной передаче Киеву комплексов ПВО Patriot вызвало неоднозначную реакцию как в Тель-Авиве, так и за его пределами. На фоне комментариев дипломата Министерство иностранных дел Израиля официально опровергло любые поставки систем.

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«Израиль не передавал системы Patriot Украине», – заявили в МИД РИА Новости.

Ранее Бродский заявлял, что Украина якобы получила от Израиля определенные виды вооружения, включая системы ПВО. Он при этом упоминал о роли противовоздушных комплексов в защите Израиля в 1990-х годах, однако конкретного числа переданных установок не называл.

Издание Ynet со ссылкой на источник в израильском МИД сообщило, что заявление Бродского не соответствует действительности. В официальном комментарии министерства уточняется, что речь идет о недостоверной информации, которая не отражает реальной позиции Тель-Авива.

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Поведение дипломата прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она выразила недоумение тем, что подобные заявления исходят не впервые от официального представителя Израиля. По ее словам, речь идет не о субъективных суждениях, а о высказываниях, подаваемых как подтвержденные факты.

Ситуация поставила под сомнение уровень координации между представителями дипмиссии Израиля за рубежом и центральным ведомством. Ранее Израиль неоднократно подчеркивал свою сдержанную позицию в вопросе поставок вооружений на Украину, стараясь сохранить нейтралитет в этом конфликте.