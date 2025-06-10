Трамп раскрыл, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии

Национальная гвардия будет отозвана из Калифорнии, когда этот штат станет безопасным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

У него спросили, сколько Нацгвардия будет находиться в Калифорнии.

«Пока не перестанет быть опасно. Когда перестанет быть опасно, они уйдут», — ответил Трамп.

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На прошлой неделе в США вспыхнули протесты на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции страны по выявлению нелегальных мигрантов. Акции продолжаются в стране уже несколько дней и периодически перерастают в беспорядки. Особенно острой ситуация остается в Калифорнии, куда Трампу пришлось направить две тысячи военнослужащих Нацгвардии, чтобы справиться с протестующими.