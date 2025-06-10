Трамп раскрыл, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии

Аксинья Кравченко

Национальная гвардия будет отозвана из Калифорнии, когда этот штат станет безопасным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Трамп раскрыл, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии
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У него спросили, сколько Нацгвардия будет находиться в Калифорнии.

«Пока не перестанет быть опасно. Когда перестанет быть опасно, они уйдут», — ответил Трамп.

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На прошлой неделе в США вспыхнули протесты на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции страны по выявлению нелегальных мигрантов. Акции продолжаются в стране уже несколько дней и периодически перерастают в беспорядки. Особенно острой ситуация остается в Калифорнии, куда Трампу пришлось направить две тысячи военнослужащих Нацгвардии, чтобы справиться с протестующими.