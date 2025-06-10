Владимир Зеленский не имеет легитимного статуса и действует как террорист, что исключает возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Во-первых, у Зеленского нет никаких юридических полномочий. Его срок истёк, и он никто даже с юридической точки зрения… Во-вторых, Зеленский — террорист!» — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Путин сможет провести встречу только с новым президентом Украины, чтобы закрепить финальные договорённости мирного соглашения.

Ранее Дмитрук заявил, что нынешний киевский режим не будет выполнять никакие мирные инициативы.