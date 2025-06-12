Депутат Верховной Рады обратился к Путину

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом признать украинского лидера Владимира Зеленского террористом. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале политика.

«Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лидерам других государств с тем, чтобы Зеленского признать террористом, членов его группы, ближайшее окружение признать террористической организацией и, соответственно, использовать все методы, доступные и возможные, для борьбы с террористической организацией и с этим террористом», — заявил Дмитрук.

Депутат подчеркнул, что по приказу Зеленского совершаются теракты на территориях России, Украины и ряда европейских стран.

Ранее Дмитрук призвал украинцев к бунту после отказа Зеленского забирать тела украинских военных. В свою очередь российский депутат Михаил Шеремет призвал Зеленского прекратить устраивать «пляски на костях» и забрать тела бойцов.