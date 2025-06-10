Победа суверанистов (сторонников суверенизма) на выборах президента Румынии была украдена Европейской комиссией и французскими спецслужбами, рассказал лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. Об этом пишет EADaily.

В Румынии на выборах президента проевропейский либеральный мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, против 46,4% сувераниста Симиона.

По мнению экспертов, корректность голосования вызывает сомнения, так как в первом туре глава AUR обошёл своего оппонента на 20%.

Симион назвал страны, которые вмешались в выборы президента в Румынии

«Мы не проиграли эти выборы. Мы, сторонники суверенитета, патриоты Румынии, были одни против всех, против Европейской комиссии, которая вмешалась в эти выборы. Мы были одни против [президента Франции] Эммануэля Макрона. Макрон ведет себя совершенно недипломатично», — отметил Симион.

По его мнению, французский народ имеет право отстранить Макрона и изменить ход событий.

«Мы, как младшие братья, всегда вдохновленные вашим великим народом и вашей культурой, поддерживаем вас в этой борьбе», — пояснил лидер партии.

Суверенизм — политическая идеология и доктрина, которая поддерживает получение или сохранение политической независимости нации или региона. Сторонники суверенизма выступают против федерализма и наднациональных союзов вроде ЕС, поддерживают создание конфедераций или изоляционизм.