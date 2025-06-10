Новый план Владимира Зеленского — давить на жалость и обвинять президента США Дональда Трампа в равнодушии, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Президент США Дональд Трамп, сообщили ранее западные СМИ, дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.

В Госдуме обратились к Зеленскому

«Судя по последнему интервью Зеленского ABC News, выбрана стратегия «скулить»: требовать от Трампа санкций и обвинять его в потерях и смертях, потому что он «должен реагировать»,— написал Дубинский.

Парламентарий заметил, что скулеж на крови — это новая версия стратегии анти-Трамп для американского политического рынка.

Политик выразил удивление тем, что в Белом доме до сих пор терпят высказывания Зеленского.