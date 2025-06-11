Суд отклонил запрос Калифорнии срочно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса

Федеральный судья отклонил запрос губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома о немедленной остановке милитаризации Лос-Анджелеса администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

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"Старший окружной судья США Чарльз Р. Брейер назначил слушание на четверг (12 июня. - "Газета.Ru")", - говорится в материале.

В начале июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе "мятежом против закона". Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия.

Около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов. 10 июня Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса. Губернатор Калифорнии также обвинил Трампа в применении вооруженных сил против американских граждан.