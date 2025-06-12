США готовят переброску иммиграционных подразделений в 5 регионов

Иммиграционные власти США намерены перебросить тактические подразделения в пять регионов, которыми управляют представители Демократической партии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их данным, подразделения планируют направить в Сиэтл, Чикаго, Филадельфию, Нью-Йорк и в район Северной Вирджинии. Отмечается, что всем подразделениям в этих городах было приказано быть готовыми к развертыванию. До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался принять помощь от штата Флорида в прекращении протестов в Лос-Анджелесе, чтобы не усиливать хаос в городе.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала "Газета.Ru", после того как глава США Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.