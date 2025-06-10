Американский телеканал использовал видео из сектора Газа для иллюстрации обстрела Харькова, что вызвало удивление зрителей в интернете.

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Американский телеканал ABC в своем репортаже об обстреле Харькова использовал видеокадры, снятые в секторе Газа, передает «Страна». Пользователи YouTube обратили на это внимание и оставили саркастические комментарии под видео, поставив под сомнение достоверность сюжета.

Один из комментаторов написал: «Почему все эти восточноевропейцы коричневые и мусульмане?». Другой пользователь отметил, что не знал о большом числе беженцев из Газы в Украину.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил украинского переговорщика в Стамбуле в ношении шеврона с символикой нацистских войск, приложив нечеткое фото. Однако на других снимках со встречи видно, что переговорщики из Киева действительно носят черные шевроны, но на качественных фотографиях различимы эмблемы Генштаба ВСУ: на черном фоне изображены две скрещенные булавы – традиционный символ командной власти на территории Украины.