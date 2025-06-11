В Белом доме назвали Газу непригодной для жизни

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, по мнению американской администрации, сектор Газа сейчас является непригодным для жизни местом, которое нужно восстановить, положив конец нынешнему конфликту.

"Президент [США Дональд Трамп] считает, что сейчас ситуация в Газе крайне плачевная <...>, президент реалистично оценивает положеие дел в регионе, - сказала Ливитт на регулярном брифинге. - Очевидно, что Газа - это непригодное для жизни место. Ее нужно восстановить с помощью наших пнартнеров, и президент хочет, чтобы это произошло".

Пресс-секретарь также подчеркнула, что главным приоритетом вашингтонской администрации сейчас является освобождение всех заложников "и скорейшее прекращения этого конфликта".

На прошлой неделе посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью агентству Bloomberg сообщил, что Вашингтон больше не считает создание независимого палестинского государства на Западном берегу реки Иордан основной целью своей политики в регионе.

Со 2 марта 2025 года в Газу не поступает гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты на въезде в палестинский анклав. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в Газе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.