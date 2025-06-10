Мерц рассказал, от чего зависит длительность конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что продолжительность конфликта на Украине зависит от эффективности санкций против России.

"Вопрос о том, как долго Россия сможет выдержать эту войну, также зависит от того, насколько эффективны санкции. Вот почему мы и я лично так стремимся добиться того, чтобы Америка сейчас ввела санкции", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

При этом канцлер ФРГ отметил, что новые рестрикции ЕС в отношении РФ коснутся банковского и энергетического секторов.

В то же время глава правительства Германии заявил, что нельзя "ослаблять усилия ни в оказании военной поддержки Украине, ни в обеспечении соблюдения санкций против РФ".

Пентагон призвал союзников участвовать в сдерживании России

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на использование взорванных "Северных потоков", внесение в черный список банков и танкеров, запрет странам Евросоюза закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее. Помимо этого, фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещали установить новые экспортные ограничения для 22 компаний, причем не только из РФ, но и из Белоруссии, Китая и других государств, чтобы попытаться несколько снизить эффективность российских мер по обходу санкций. Вопреки ожиданиям, никакие рестрикции против российской атомной промышленности и атомного экспорта не вошли в проект 18-го пакета санкций.

Теперь эти инициативы ЕК должны утвердить сначала послы, а затем и главы министерств иностранных дел стран ЕС. Еврокомиссия надеется добиться этого к саммитам ЕС и НАТО в конце июня. Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕК пытается координировать свои санкции с возможными новыми рестрикциями США. Она заявила, что поддерживает интенсивные контакты по этой теме с американским сенатором Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), выступившим автором последнего законопроекта о новых санкциях США против России.