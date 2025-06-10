Мерц: длительность конфликта на Украине зависит от санкций против РФ

Аксинья Кравченко

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что продолжительность конфликта на Украине зависит от эффективности санкций против России. Его слова приводит ТАСС.

Мерц рассказал, от чего зависит длительность конфликта на Украине
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«Вопрос о том, как долго Россия сможет выдержать эту войну, также зависит от того, насколько эффективны санкции», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

Именно поэтому, по его словам, страны Евросоюза и он лично «стремятся добиться того, чтобы США ввели новые рестрикции в отношении РФ». Канцлер ФРГ отметил, что готовящиеся санкции против России коснутся банковского и энергетического секторов.

Также Мерц заявил, что нельзя «ослаблять усилия ни в оказании военной поддержки Украине, ни в обеспечении соблюдения рестрикций в отношении РФ».

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Напомним, что ЕС ввел против России уже 17 пакетов санкций. В настоящее время европейские страны работают над 18-м.