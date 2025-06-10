Мерц рассказал, от чего зависит длительность конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что продолжительность конфликта на Украине зависит от эффективности санкций против России. Его слова приводит ТАСС.

«Вопрос о том, как долго Россия сможет выдержать эту войну, также зависит от того, насколько эффективны санкции», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

Именно поэтому, по его словам, страны Евросоюза и он лично «стремятся добиться того, чтобы США ввели новые рестрикции в отношении РФ». Канцлер ФРГ отметил, что готовящиеся санкции против России коснутся банковского и энергетического секторов.

Также Мерц заявил, что нельзя «ослаблять усилия ни в оказании военной поддержки Украине, ни в обеспечении соблюдения рестрикций в отношении РФ».

Пентагон призвал союзников участвовать в сдерживании России

Напомним, что ЕС ввел против России уже 17 пакетов санкций. В настоящее время европейские страны работают над 18-м.