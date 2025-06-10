МИД Белоруссии: у РФ нет желания воевать с Европой

Россия не испытывает желания идти воевать с европейскими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на встрече со студентами МГИМО, передает агентство БелТА.

Как отметил руководитель дипведомства, на Западе присутствует нарратив, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы "пойдет дальше до Лондона, Парижа и Берлина".

"Я, когда встречаюсь с нашими партнерами с Запада, говорю: ребята, вы не занимайтесь ерундой, никто никуда идти не собирается. <...> Никакого желания идти дальше не было, нет и не будет - это совершенно не в природе вещей, руководства России, русского народа", - сказал министр.

Глава МИД обратил внимание, что, заявляя об опасности со стороны России и Белоруссии, западные элиты милитаризируют свои страны за счет собственных налогоплательщиков.