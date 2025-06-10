МИД Белоруссии: у РФ нет желания воевать с Европой

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Россия не испытывает желания идти воевать с европейскими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на встрече со студентами МГИМО, передает агентство БелТА.

МИД Белоруссии: у РФ нет желания воевать с Европой
© РИА Новости

Как отметил руководитель дипведомства, на Западе присутствует нарратив, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы "пойдет дальше до Лондона, Парижа и Берлина".

"Я, когда встречаюсь с нашими партнерами с Запада, говорю: ребята, вы не занимайтесь ерундой, никто никуда идти не собирается. <...> Никакого желания идти дальше не было, нет и не будет - это совершенно не в природе вещей, руководства России, русского народа", - сказал министр.

Глава МИД обратил внимание, что, заявляя об опасности со стороны России и Белоруссии, западные элиты милитаризируют свои страны за счет собственных налогоплательщиков.