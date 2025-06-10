Стало известно о попытке Маска купить ракету в России

Техномагнат Илон Маск на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, рассказал отец владельца SpaceX Эррол Маск. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, о неудачной попытке Илона приобрести ракету его отец сообщил во время выступления на «Форуме будущего 2050».

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«Он был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит», — пояснил Маск-старший.

Эррол уточнил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии. Это и стало началом компании SpaceX.