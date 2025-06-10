Лидер террористической сети призвал к расправе над Трампом и Вэнсом

Лидер радикальной исламистской террористической группировки призвал расправиться с президентом США Дональдом Трампом и еще с десятком его главных советников, в первую очередь, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в отместку за их произраильскую позицию.

Саад бин Атеф аль-Авлаки, новый глава группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП), (признана террористической и запрещена в РФ) выступил с тревожным призывом в пропагандистском видеоролике, выпущенном в воскресенье. В нем он призвал мусульман в США "отомстить", сообщает The New York Post.

"Не советуйтесь ни с кем об убийстве неверных американцев", - сказал он.

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Среди названных главой террористической сети потенциальных жертв были госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и даже Илон Маск. В другом отрывке 34-минутного видео аль-Авлаки похвалил подозреваемых, которые совершили ряд недавних антисемитских террористических атак в Америке и Европе, а также тех, кто стоял за предыдущими покушениями на Трампа.

"Не оставляйте ни одного безопасного места для евреев - так же, как они не оставили никаких домов, убежищ для палестинцев", - сказал он.

АКАП уже давно объявлена США иностранной террористической группировкой. За информацию об аль-Авлаки, который занял пост лидера йеменской группировки в марте 2024 года, госдепартамент США объявил вознаграждение в размере 6 миллионов долларов. Считается, что он укрывается и перемещается в хорошо укрепленных подземных бункерах, в которых нет средств связи.