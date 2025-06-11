Эксперт по этикету оценила нашумевший наряд супруги Макрона

Специалист по этикету Надежда Коломацкая в разговоре с Рамблером прокомментировала решение первой леди Франции Брижит Макрон надеть кроссовки в ходе госвизита в Монако.

Ранее жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит привлекла к себе внимание общественности. Ее высмеяли за то, что во время визита в Монако она оделась неподобающим образом, выбрав вместо туфель кроссовки. «На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Брижит? А как же французская элегантность?» – написал в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Официальные мероприятия подразумевают собой соблюдение определенного дресс-кода. Кроссовки являются спортивной обовью, поэтому их выбор для мероприятия такого уровня, как государственный визит в Монако, совершенно неуместен и не обоснован. Обувь, элементы гардероба и аксессуары должны поддерживать заявленный статус мероприятия. Надежда Коломацкая Специалист по этикету и деловому протоколу

По словам эксперта, Брижит Макрон не случайно стала объектом насмешек у себя в стране за неуместный выбор обуви.

«Нужно понимать, что первые лица страны всегда находятся под прицелом общественного внимания, люди смотрят и равняются на них. Первые лица государства транслируют ценности своей страны и своего народа, поэтому, когда в их образе есть что-то, что откланяется от общепринятых норм, от того же делового дресс-кода, то это сразу же обращает на себя внимание. Тут возникают двоетолки о том, что человек хотел сказать своим образом, почему он его выбрал. Кроссовки – это неформальная обувь, которая неуместна в рамках деловых встреч. Выбирая кроссовки, нужно понимать, что степень официальности мероприятия снижается», - сказала она.

Ранее чтец по губам раскрыл диалог между Брижит и Эммануэлем Макроном после оплеухи во время визита президента Франции во Вьетнам.