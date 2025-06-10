Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении

Депортированная Израилем авиарейсом в Париж шведская активистка Грета Тунберг заявила, что Израиль «незаконно похитил» ее вместе с соратниками.

По ее словам, в момент похищения они находились в международных водах на пути к сектору Газа.

«Мы находились в международных водах, нас незаконно похитил Израиль, и нас доставили против нашей воли в Израиль, где мы содержались под стражей. Некоторых из нас депортировали, некоторые все еще там», - заявила Тунберг журналистам в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль».

Активистка настаивает, что вместе с другими участниками акции «не сделала ничего плохого и не нарушала законы». По ее словам, она хотела только доставить гуманитарный груз, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Тунберг депортировали из Израиля.