Трамп может применить закон 1807 года для подавления протестов

Президент США Дональд Трамп как никогда близок к применению закона о восстании 1807 года, чтобы подавить протесты в Калифорнии. Об этом сообщает портал Axios.

В издании отметили, что закон о восстании 1807 года является федеральным законом США, который предоставляет президенту право использования ВС внутри страны в исключительных обстоятельства, в том числе против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.

«Трамп как никогда близко подошел к тому, чтобы задействовать закон о восстании, движимый стремлением к власти, не ограниченной губернаторами, генералами и другими сдерживающими факторами, которые сдерживали его в 2020 году», — говорится в тексте.

В Axios указали, что президент США уже нарушил многолетнюю практику, федерально подчиняя Нацгвардию Калифорнии без согласия штата. Кроме того портал утверждает, что Трамп «открыто транслирует свою готовность — даже рвение — к применению закона», назвав протестующих «мятежниками».

Напомним, что протесты в США вспыхнули на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции страны по выявлению нелегальных мигрантов. Акции продолжаются в стране уже три дня и периодически перерастают в беспорядки. Особенно острой ситуация остается в Калифорнии, куда Трампу пришлось направить две тысячи военнослужащих Нацгвардии, чтобы справиться с протестующими. При этом губернатор штата Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявили, что город мог справиться с беспорядками без федеральной помощи.