Киев может предпринять новые попытки диверсий в России уже на этой неделе, приурочив их ко дню рождения президента США Дональда Трампа. Об этом заявил военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouТube-каналу UkrLife.

По мнению эксперта, украинские службы могут вновь проявить себя на фоне мощных ответов России на предыдущие атаки Киева. Стариков отметил, что на этой неделе сойдутся сразу несколько значимых дат, в которые Украина может устроить новые нападения.

«Впереди 14-е число, будет военный парад в Штатах, а у кого-то день рождения», — отметил Стариков, намекая на день рождения американского лидера, который 14 июня будет отмечать 79-летие.

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Он также напомнил, что 12 июня в РФ празднуется День России, а 15 июня свой день рождения будет отмечать председатель КНР Си Цзиньпин. Стариков не исключил, что именно в эти даты могут состояться новые атаки Киева.

До этого канадский журналист Аарон Мате раскрыл реальную причину ударов Киева по российским военным аэродромам 1 июня.

По его мнению, Украина сделала это, чтобы убедить западных спонсоров в том, что она все еще «в строю». Тем самым Киев хочет получить дополнительную военную помощь.