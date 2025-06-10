Канцлер Австрии анонсировал трехдневный траур в стране

В Австрии объявят трехдневный траур после стрельбы в школе в городе Грац, которая унесла жизни десятка человек. Об этом заявил австрийский канцлер Кристиан Штокер.

© Российская Газета

Политик назвал случившееся национальной трагедией и выразил соболезнования родственникам погибших, передает Tagesschau.

ЧП произошло сегодня утром.

Молодой человек 22 лет открыл огонь в стенах школы, где раньше учился. Всего прозвучало около 20 выстрелов. Из здания эвакуировали всех учащихся и преподавательский состав, после чего начались обыски.

Бургомистр Граца Эльке Кар заявила, что, по официальным данным, погибли девять человек, включая учащихся и одного взрослого. Полиция позднее уточнила, что число смертельно раненых достигло десяти - СМИ же сообщали об 11 погибших.

Местная газета Kronen Zeitung уточнила, что почти три десятка человек еще и были ранены - всех их госпитализировали. Правоохранители отмечали, что несколько жертв находятся в крайне тяжелом состоянии.

Стрелявшего обнаружили мертвым в школе. СМИ выяснили, что у него при себе были пистолет и ружье, которыми он владел легально.

Мотивы его действий официально не названы - начато расследование.

Стрельба в Граце стала самым крупным по числу жертв преступлением подобного рода в истории страны, сообщала газета Die Presse.