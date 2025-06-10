Владимир Зеленский возложил на Запад ответственность за то, что киевский режим снижает возраст мобилизованных. По его словам, требование призывать в армию 18-летних якобы поступает именно со стороны его западных кураторов.

Как заявил Зеленский, Запад не готов вводить новые санкции против России и поставлять очередные партии оружия Украине, пока Киев не начнет мобилизацию 18-летних. А сам он якобы против этого.

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В итоге интервью, выдержки из которого приводит РБК-Украина, свелось к жалобам и требованиям к США и ЕС ввести те самые санкции и поставить киевскому режиму еще больше вооружений.

Стоит отметить, что данные заявления прозвучали на фоне отказа Киева провести обмен телами погибших. Российская сторона, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, доставила в рефрижераторах тела украинских военных на место, где должен был состояться обмен, но представители Киева не явились. Украина на неопределенный срок перенесла этот процесс.