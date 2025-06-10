Министр здравоохранения США уволил членов комитета по вакцинации

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший уволил всех членов консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), который занимался при ведомстве вопросами вакцинации. Об этом сообщается на сайте министерства.

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В публикации отмечается, что был принят «смелый шаг» по восстановлению общественного доверия.

Кеннеди-младший уволил 17 членов комитета. Позже ведомство заменит их новыми, чьи кандидатуры на данный момент проходят рассмотрение.

В ведомстве подчеркнули, что новые члены ACIP будут следить за тем, чтобы научная деятельность правительства была основана «на самых достоверных, надежных и беспристрастных» данных в рамках майского указа президента США Дональда Трампа «О восстановлении золотого стандарта науки».

До этого сообщалось, что минздрав США лишил Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.