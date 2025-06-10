Пока вы не уснули: Угроза Зеленского стране ЕС и серьезный противник Трампа

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

Переговоры о территориях с Россией может вести только президент Украины. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

«Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина (...). Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — подчеркнул он.

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В России «переодели» полицейских

В России с 10 июня вступили в силу новые нормы и описания форменной одежды для сотрудников МВД. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Корректировки внесли в соответствующее постановление правительства, говорится в материале. В соответствии с изменениями, внесенными в постановление от 2011 года, требования к форменной одежде стали более строгими

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Полиция подтвердила гибель 10 человек при стрельбе в школе Австрии

© Unsplash

В результате стрельбы в одной из школ австрийского города Грац погибли десять человек, в том числе и сам преступник. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в местных правоохранительных органах.

— Погибли десять человек, включая злоумышленника. Несколько человек получили тяжелые ранения, — говорится на официальной странице в социальной сети Х.

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У Трампа появился серьезный противник

© EPA/TACC

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, выступивший против Дональда Трампа по вопросу урегулирования ситуации с протестами в штате, стал главным политическим оппонентом действующего президента США. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Борис Межуев.

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Стало известно о долге Кристины Орбакайте перед налоговой

Telegram-канал SHOT утверждает, что певица Кристина Орбакайте должна выплатить российским налоговым органам 350 тысяч рублей. С чем именно связаны эти начисления, SHOT не уточняет.

По данным Telegram-канала, в России у Орбакайте сохранился статус индивидуального предпринимателя. По информации SHOT, на певицу также оформлено несколько объектов элитной недвижимости.

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Стали известны попавшие под удар ВС России объекты ВСУ в Киеве и Киевской области

© ГСЧС Украины

Российские военные во вторник, 10 июня, поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Под удар в столице Украины попали бронетанковый завод, ремонтная база и цеха. Вместе с тем были атакованы верфь и склады в Киеве. На спутниковых снимках отмечается сильное возгорание на данных объектах.

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В Москве арестовали мэра Красноярска Логинова

© Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд арестовал до 4 августа мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого во взятке на сумму 180 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«‎Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 августа 2025 года», — решил суд.

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Шлосберг* отправлен в изолятор временного содержания

Заместитель председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом) отправлен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает Telegram-канал Псковское «Яблоко».

Политик был задержан в статусе подозреваемого, затем ему предъявили обвинение в повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ).

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Зеленский пригрозил Венгрии

Владимир Зеленский утверждает, что у Киева есть доказательства якобы шпионской деятельности венгерских спецслужб на территории Украины, и пригрозил их опубликовать, если будет необходимо.

Зеленский, отвечая на вопрос журналиста относительно недавнего задержания СБУ якобы венгерских шпионов, сказал, что "Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов".

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Экс-депутата Госдумы приговорили к 5,5 года колонии

Волгоградский суд заочно приговорил экс-депутата Госдумы Олега Михеева к пяти с половиной годам колонии по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным РИА Новости, в деле идет речь о покушении на мошенничество на сумму более двух миллиардов рублей. Суд постановил, что Михеев должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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Назван вероятный организатор беспорядков в Лос-Анджелесе

Организатором беспорядков в Лос-Анджелесе могли быть леворадикальные группировки антифа.

На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, политический аналитик Павел Дубравский.

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