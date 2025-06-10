Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что окружение Владимира Зеленского будет пытаться совершить новые нападения в России, по типу подрыва мостов и атаки на военные аэродромы, чтобы удержаться в повестке Запада.

"Уверен, сейчас у Зеленского отчаянно ищут возможности для новых операций “Паутина”", - написал Дубинский в своем Телеграм-канале.

Он объяснил, что киевские власти рассчитывают, что Россия в ответ все-таки "вжарит "Орешником" и тогда США могут предпринять резкие шаги в адрес Москвы.

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"Это уже последний шанс на глобальном уровне удержать в повестке “российскую угрозу”, - отметил Дубинский, добавив, что если не удастся, то украинский конфликт будет переведен в разряд региональных и убран из мировой повестки.

Депутат также считает, что США и Россия уже договорились, что конфликт нужно "закруглять" и будут принимать соответствующие решения.

Дубинский подчеркнул, что в связи с этим Киев будет максимально стараться обострить ситуацию до саммита НАТО, который намечен на 23 июня.