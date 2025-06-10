Эстонские пограничники конфисковали у итальянца носки с символикой СССР

На погранпункте "Нарва" 8 июня у итальянца, переходившего русско-эстонскую границу в сторону Эстонии, конфисковали носки с советской символикой. Об этом сообщает департамент полиции и погранохраны Эстонии.

Пограничники объяснили мужчине, что такая символика в Эстонии запрещена, и заставили избавиться от носков. Только после этого ему разрешили перейти границу.

Днем ранее у россиянки, возвращавшейся в Россию через Эстонию, нашли чужие немецкие документы. Документы изъяли, а женщине разрешили пройти.

Ранее эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии.