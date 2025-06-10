В МИД Украины раскрыли уровень подготовки к третьем раунду переговоров с РФ

На данный момент говорить о подготовке к третьему раунду переговоров с РФ по урегулированию конфликта пока рано. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

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По его словам, сейчас идет сложный процесс обмена пленными между Россией и Украиной, который растянется на несколько этапов.

«Эти этапы, мы надеемся, продолжатся, продлятся несколько дней. <...> Обмен телами павших наших воинов и соответственно русских — это все сложные гуманитарные вопросы, они продвигаются», — сказал Тихий.

Он добавил, что параллельно Киев призывает своих союзников «ничего не ждать» и усиливать давление на Россию.

9 июня состоялся первый этап обмена военнопленными в рамках Стамбульских договоренностей.

По данным Минобороны России, Украина и РФ обменялись группой военнослужащих в возрасте до 25 лет. Вечером того же дня самолет с российскими бойцами, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Подмосковье.

До этого Зеленский также заявлял, что обмен пленными будет состоять из нескольких этапов. По его словам, в первую очередь Россия и Украина договорились обменять раненых и тяжелобольных пленных, а также бойцов младше 25 лет.